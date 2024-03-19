Партия Шольца выросла в рейтинге на фоне заявлений о Taurus

Bild: партия Шольца выросла в рейтинге политических сил Германии Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца и «Альтернатива для Германии» выросли в рейтинге немецких политических сил.
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