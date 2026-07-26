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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали, сколько помидоров и огурцов можно съедать ежедневно

Россиянам рассказали, сколько помидоров и огурцов можно съедать ежедневно

При этом эксперт не рекомендует восполнять всю суточную потребность в овощах только помидорами и огурцами Летом помидоры и огурцы могут стать основой ежедневного рациона, однако злоупотреблять ими не стоит.

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