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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт – о Стрикленде: «Не думаю, что переход из ММА в бокс когда-либо заканчивался хорошо»

Дана Уайт прокомментировал желание Шона Стрикленда перейти в бокс. «Не думаю, что переход из ММА в бокс когда-либо заканчивается хорошо, но Стрикленд – крепкий парень и хорошо бьет.

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