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Больше половины российских паспортов достается не работникам-мигрантам, а их семьям: нет в мире более «доброй» страны

Больше половины российских паспортов достается не работникам-мигрантам, а их семьям: нет в мире более «доброй» страны

С 2021 по 2023 год российское гражданство получили 1,8 миллиона иностранцев. Ещё 760 тысяч человек за тот же период оформили вид на жительство.

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Комментарии
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Владимир Фердман
Да плевать им на все нагрузки лишь бы были загрузки кошельков и стоят они раком - одна нога здесь, а вторая за бугром
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1 м.
Александр Зубков
Воров у власти-пруд пруди.
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1 м.
Олег Поляков
Бред какой-то. Расписал целый труд притянутый за уши. (не)Уважаемый автор, изложу кратко,  рабоче-крестьянским взгядом на эту проблему: пока будет существовать капиталлистический строй с этим ничего не сделать - не один чинуша, ни один делец не откажутся от дармовщинки, ибо основа буржуинов &quot;плати меньше-требуй работать больше&quot;. И, не надо боле ничаво мудрить. А то, за умными словксами видны чьи-то ослинные уши.
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1 м.