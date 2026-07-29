Больше половины российских паспортов достается не работникам-мигрантам, а их семьям: нет в мире более «доброй» страны

Да плевать им на все нагрузки лишь бы были загрузки кошельков и стоят они раком - одна нога здесь, а вторая за бугром

Олег Поляков

Бред какой-то. Расписал целый труд притянутый за уши. (не)Уважаемый автор, изложу кратко, рабоче-крестьянским взгядом на эту проблему: пока будет существовать капиталлистический строй с этим ничего не сделать - не один чинуша, ни один делец не откажутся от дармовщинки, ибо основа буржуинов "плати меньше-требуй работать больше". И, не надо боле ничаво мудрить. А то, за умными словксами видны чьи-то ослинные уши.