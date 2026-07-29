С 2021 по 2023 год российское гражданство получили 1,8 миллиона иностранцев. Ещё 760 тысяч человек за тот же период оформили вид на жительство.
Больше половины российских паспортов достается не работникам-мигрантам, а их семьям: нет в мире более «доброй» страны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Фердман
Да плевать им на все нагрузки лишь бы были загрузки кошельков и стоят они раком - одна нога здесь, а вторая за бугром
Ответить
1 м.
Александр Зубков
Воров у власти-пруд пруди.
Ответить
1 м.
Олег Поляков
Бред какой-то. Расписал целый труд притянутый за уши. (не)Уважаемый автор, изложу кратко, рабоче-крестьянским взгядом на эту проблему: пока будет существовать капиталлистический строй с этим ничего не сделать - не один чинуша, ни один делец не откажутся от дармовщинки, ибо основа буржуинов "плати меньше-требуй работать больше". И, не надо боле ничаво мудрить. А то, за умными словксами видны чьи-то ослинные уши.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии