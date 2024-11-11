Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на Курском фронте и у Запорожье (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за тепловизоры, мачту, антенны, оборудование для fpv Андрея и Светлану из Москвы, Александра и Евгения из Белоусова, за генератор компанию «Ротор-М», за автоинструменты фонд «Русская тройка».
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