Бойцы СВО сняли, как коптеры помогают в штурме опорных пунктов ВСУ

БПЛА купил «Народный фронт» на деньги неравнодушных петербуржцев Петербургский «Народный фронт» опубликовал видео в своем Телеграм-канале с передовой, где видно, как коптеры вытесняют противника из укрытий и освобождают территорию для будущего продвижения военных сил.