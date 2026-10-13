В Сакском районе пресекли 17 нарушений миграционного законодательства

Ваш браузер не поддерживает видео. Сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН в рамках операции «Нелегал-2026» проверили два строительных объекта и около 70 иностранцев и граждан Российской Федерации и их документы, сообщили в МВД по Республике Крым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Крымчанин проведё...
- «Обещали 100 тыся...
- «Обещали 100 тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым