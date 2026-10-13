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В Сакском районе пресекли 17 нарушений миграционного законодательства

В Сакском районе пресекли 17 нарушений миграционного законодательства

Ваш браузер не поддерживает видео. Сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН в рамках операции «Нелегал-2026» проверили два строительных объекта и около 70 иностранцев и граждан Российской Федерации и их документы, сообщили в МВД по Республике Крым.

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