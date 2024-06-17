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Утечка раскрыла первые детали сюжета и концепт-арты Wonder Woman — одиночного бое...

Утечка раскрыла первые детали сюжета и концепт-арты Wonder Woman — одиночного бое...

Утечка раскрыла первые детали сюжета и концепт-арты Wonder Woman — одиночного боевика про Чудо-женщину от создателей Middle-earth: Shadow of WarАнонс студией Monolith Productions (Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War) экшена Wonder Woman по комиксам DC о Чудо-женщине два с половиной года назад оказался беден на детали.

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