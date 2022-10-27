МИД России: США применяют гражданскую космическую инфраструктуру в военных целях

США и их партнеры используют гражданскую инфраструктуру в космосе для выполнения военных задач. Такое заявление сделал замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
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