Теракт 11 сентября 2001-го: что рассказали журналисты?

Россиянин

Это фейк. Не было никаких самолетов. А были крылатые ракеты. Кадры с самолетами были только в телестудиях американских телеканалов. Их по видимому заранее смонтировали. Самое смешное было с репортерами. Одна из них рассказывала на фоне окна. А за окном разворачивалась трагедия с башнями. Но в какой то момент, кадр меняется. За окном вся та же картина. Та же репортерша. Но вот окна уже совсем другие. Вдруг, "волшебным" образом у окон меняется фурнитура. Другой репортер прочитав текст телесуфлера замолкает. Но затем он оглядывается и задает вопрос: "А почему башни все еще не падают"? Башни начали падать примерно через 20 минут после этого репортажа. Еще смешнее выглядит атака на здание Пентагона. Там в стене была дыра. Самолет якобы весь влетел в здание. Но по бокам дыры окна остались целыми. Где крылья? Где двигатели? На другой день выдали другую картинку: На лужайке были раскиданы детали самолета. Шасси, двигатели. Другие большие куски. они что, до удара об стену отвалились от самолета? Но и это не самое смешное. Все дело в том, что на той лужайке стоят целехонькими опоры освещения. По идее, "Боинг" своими крыльями должен был их просто сбрить с лужайки. Но они как ни чем не бывало стоят, а вокруг валяются обломки. Из этого я и говорю. Это была инсценировка. Насчет крылатых ракет было вот что: Журналисты опросили одно мальчика афроамериканца как сейчас говорят. У него спросили, видел ли он самолеты врезающиеся в башни? мальчишка сказал что нет. он видел очень маленькие и быстрые самолетики с коротенькими крылышками. А самолет "Боинг" он раньше видел в полете над этим местом и он очень большой. Это тоже говорит о том что это была инсценировка. Ну не может самолет влетать как нож в бумагу и исчезнуть внутри, в башню из железных колонн. Если бы такое случилось на самом деле, то обломки самолета упали бы рядом с башнями. А этого не произошло. При разборе завалов, тоже не нашли никаких деталей от самолета. Башни взорвали специально. Вернее аккуратно сложили.