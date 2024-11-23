Госдума хочет ввести идеологическое воспитание в детских садах

Ксения, браво! Дети будут жить не так, как мы им говорим, а так, как мы сами живём... Только личные примеры ежедневной жизни!

Людмила Полищук

Только нет личного примера у ГД: не защищают они нас от мигрантов, тогда о каком патриотизме может быть речь? Одна говорильня. В Библии написано, что узнать человека можно по его делам!!! По ДЕЛАМ, а не по словам, хотя слова тоже важны в жизни, они предначертают нам нашу жизнь. А дела создают её реально.