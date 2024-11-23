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Госдума хочет ввести идеологическое воспитание в детских садах

Госдума хочет ввести идеологическое воспитание в детских садах

В Госдуме обсуждается новая инициатива по введению «Разговоров о важном» в детских садах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газета.

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Комментарии
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Людмила Полищук
Ксения, браво! Дети будут жить не так, как мы им говорим, а так, как мы сами живём... Только личные примеры ежедневной жизни!
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16 час.
Людмила Полищук
Только нет личного примера у ГД: не защищают они нас от мигрантов, тогда о каком патриотизме может быть речь? Одна говорильня. В Библии написано, что узнать человека можно по его делам!!! По ДЕЛАМ, а не по словам, хотя слова тоже важны в жизни, они предначертают нам нашу жизнь. А дела создают её реально.
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16 час.

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