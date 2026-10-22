Топливо АИ-92 подешевело на 8 копеек. Теперь его цена составляет 78,03 рубля за литр. Бензин АИ-95 потерял в цене 3 копейки: с 85,28 он опустился до 85,25 рубля за литр.
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