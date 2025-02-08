В Балтийском море был поврежден подводный кабель «Ростелекома»

«Ростелеком» заявил о повреждении подводного кабеля в Балтийском море из-за внешнего воздействия. В настоящее время проводятся работы по восстановлению, которые не оказывают влияния на абонентов, передает РИА Новости.
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