🇷🇺🛩🇺🇦Выведенный из строя FPV-дроном ВС РФ украинский танк Т-64БВ, где-то на фронте💥 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Т64БВ.
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🇷🇺🛩🇺🇦Выведенный из строя FPV-дроном ВС РФ украинский танк Т-64БВ, где-то на фронте💥 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Т64БВ.
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