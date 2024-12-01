Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обратился к избранному президенту США Дональду Трампу и заявил, что план генерал-лейтенанта Кита Келлога, которого республиканец назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, скорее всего окажется несостоятельным.
Профессор Малинен не поверил в план помощника Трампа Келлога по Украине
Комментарии
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Ольга Каширина
Трампу нужно прислушаться к Малинену. Все-таки финны лучше знают руссках, чем американцы. Сказывается долгое общение России и Финляндии. И вообще такое впечатление, что Трамп плохл знает соих генералов, а среди них есть порядочные люди, которые даже во время Иракского обмана во всеуслышание сказал, " что Ирак - это только нефть". Странно, что об этом генерале сейчас не вилдно и не слышно А может быть, это и хорошо, значит, это человек порядочный, и не лезет в эту американскую байденовскую мясорубку, где людей порядочных просто нет.
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13 час.
Геннадий Бережнов
Трамп надеется, что им удастся достичь «мира посредством силы». Однако Малинен не зря профессор! Если у Трампа будут все такие помощники, то своих задач он не достигнет, а нагородит кучу препятствий для себя! В силу своего возраста он живёт прошлым и не принимает реальность!
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13 час.
Житель Империи
Посредством силы пусть жену свою принуждает! Они что, вместе с ка-ка хотят ввести свои войска? Мировую войну развязать? Кто-то из верхов про нейтронную бомбу обмолвился…, это похлеще кассетных боеприпасов будет, она не промахивается мимо живой силы…
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8 час.
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