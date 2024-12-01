Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Драпатый, ну лучше не придумаешь!В Раде заявили, ч...
  • Владимир Уфимцев
    Умничка! Чтобы все дамы за 50 - так выглядели...Выбежала со сцены...
  • vagas Karlito
    Ну там мы давно ждем ударов по центрам принятия решений! А сейчас они назрели ?)) Или   принудили нас к ним! Нелогичн...Раскрыты вероятны...

Профессор Малинен не поверил в план помощника Трампа Келлога по Украине

Профессор Малинен не поверил в план помощника Трампа Келлога по Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обратился к избранному президенту США Дональду Трампу и заявил, что план генерал-лейтенанта Кита Келлога, которого республиканец назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, скорее всего окажется несостоятельным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
Трампу  нужно прислушаться к Малинену. Все-таки финны лучше знают  руссках, чем американцы.  Сказывается  долгое общение России и Финляндии. И вообще такое впечатление,  что  Трамп  плохл знает соих генералов, а среди них есть  порядочные люди, которые  даже во время  Иракского обмана  во всеуслышание сказал, &quot; что Ирак - это только нефть&quot;. Странно, что об этом генерале сейчас не вилдно и не слышно  А может быть, это и хорошо, значит, это человек  порядочный, и не лезет в эту американскую байденовскую мясорубку, где людей  порядочных просто нет.
Ответить
13 час.
Геннадий Бережнов
Трамп надеется, что им удастся достичь «мира посредством силы». Однако Малинен не зря профессор! Если у Трампа будут все такие помощники, то своих задач он не достигнет, а нагородит кучу препятствий для себя! В силу своего возраста он живёт прошлым и не принимает реальность!
Ответить
13 час.
Житель Империи
Посредством силы пусть жену свою принуждает! Они что, вместе с ка-ка хотят ввести свои войска? Мировую войну развязать? Кто-то из верхов про нейтронную бомбу обмолвился…, это похлеще кассетных боеприпасов будет, она не промахивается мимо живой силы…
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх