Ольга Каширина

Трампу нужно прислушаться к Малинену. Все-таки финны лучше знают руссках, чем американцы. Сказывается долгое общение России и Финляндии. И вообще такое впечатление, что Трамп плохл знает соих генералов, а среди них есть порядочные люди, которые даже во время Иракского обмана во всеуслышание сказал, " что Ирак - это только нефть". Странно, что об этом генерале сейчас не вилдно и не слышно А может быть, это и хорошо, значит, это человек порядочный, и не лезет в эту американскую байденовскую мясорубку, где людей порядочных просто нет.