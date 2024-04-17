Масло двигателя и коробки Changan UNI-V

Премиальный лифтбэк Changan UNI-V появился на российском авторынке в конце 2022 года. Должен был соревноваться с Kia K5, Skoda Octavia и подобными, но к тому моменту их уже практически не осталось на рынке.
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