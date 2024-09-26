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5koleso.ru

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В Тульской области начали выпускать новый кроссовер Haval. Что известно?

В Тульской области начали выпускать новый кроссовер Haval. Что известно?

Речь о новой модели Haval H3. Информацию о том, что Haval H3 встал на конвейер завода компании в Тульской области, подтвердили в пресс-службе ООО «Хавейл Мотор Рус» корреспонденту «Российской газеты»: — Кроссовер повышенной проходимости Haval H3 начал производиться на заводе Haval в Тульской области.

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