Вы не представляете, как меня уже задолбали «дикие мальчики из леса», каждый раз приходящие в комментарии с рассказами «США сейчас сами себе простят долг», «Перейдут на амеро» и прочей аналогичной дичью.
"Спишут, кинут, простят, допечатают" и прочий токсичный бред
Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Блестящее изложение проблем! Их дедушка Форд им и завещал: "Никогда на занимайте деньги больше половины имеющихся реальных активов, в противном случае всё придется начинать с "нуля" или с колоссальных убытков. Даже на семейно-бытовом уровне это правило многими не соблюдается. После чего начинаются суды, приставы или коллекторы.
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4 н.
Владимир Аверков
живут же амеры при 30 трлн...ну и будут жить при 100трлн...назовите страну,которая будет задерживать суда США или забирать амерскую недвижимость в счёт оплаты долга...
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4 н.
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