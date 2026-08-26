"Спишут, кинут, простят, допечатают" и прочий токсичный бред

ВЗ

Вячеслав Зязев

Блестящее изложение проблем! Их дедушка Форд им и завещал: "Никогда на занимайте деньги больше половины имеющихся реальных активов, в противном случае всё придется начинать с "нуля" или с колоссальных убытков. Даже на семейно-бытовом уровне это правило многими не соблюдается. После чего начинаются суды, приставы или коллекторы.