Россиянам напомнили, что «лишнего» выходного к 8 Марта не будет

Выпавший на субботу праздничный выходной перенесли на 13 июня.фото: pixabay.com/StartupStockPhotos Международный женский день в этом году выпадает на субботу, но сокращенной рабочей недели у россиян не будет, предупреждает Роструд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии