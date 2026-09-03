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Венгрия будет предоставлять убежище украинским призывникам вопреки решению ЕС

Венгрия будет предоставлять убежище украинским призывникам вопреки решению ЕС

www.globallookpress.com//Frank Hoermann/SVEN SIMON Венгрия пойдет против решения Евросоюза и продолжит предоставлять защиту украинцам призывного возраста.

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