Венгрия будет предоставлять убежище украинским призывникам вопреки решению ЕС

www.globallookpress.com//Frank Hoermann/SVEN SIMON Венгрия пойдет против решения Евросоюза и продолжит предоставлять защиту украинцам призывного возраста.
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