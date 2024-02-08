Музыкантов заставят играть по правилам: концерты в клубах Тулы будет согласовывать администрация, причин для отказа стало больше

Концерты артистов в Туле теперь будут проходить более жесткий контроль со стороны власти. Еще в конце января депутаты городской Думы приняли изменения в Положение об организации и проведении культурно-массовых мероприятий.
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