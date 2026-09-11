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Новости Липецка

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Под Липецком у подозреваемого в сбыте наркотиков нашли почти килограмм «соли» и краденые овощи

Под Липецком у подозреваемого в сбыте наркотиков нашли почти килограмм «соли» и краденые овощи

Задержанный мужчина приехал в Липецк для сбыта наркотиков. Он снял жилье и забрал крупную партию N-метилэфедрона, а овощи украл с чужих огородов, когда оборудовал тайники.

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