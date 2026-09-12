Комдив «Севера»: в Харьковской области десять батальонов ВСУ попали в «котел»

В Харьковской области заблокированы десять батальонов ВСУ.Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» полковник Роман Шкроба сообщил о десяти батальонах ВСУ, остающихся в окружении в Харьковской области.
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