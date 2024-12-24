Более 4,5 тыс. проверок экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы с начала года

С января 2024 года инспекторы Управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора провели 4686 проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также культуры производства на столичных объектах капитального строительства и реконструкции.
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