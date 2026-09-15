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«Авангард» 2-й раз подряд ушел с 0:2 и выиграл в овертайме с голом Потуральски. Сегодня – у «Автомобилиста»

« Авангард » во втором матче подряд одержал волевую победу в овертайме, отыгравшись со счета 0:2. Сегодня команд тренера  Ги Буше победила « Автомобилист » (3:2 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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