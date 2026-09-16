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В России побит антирекорд по смертельным нападениям медведей

В России побит антирекорд по смертельным нападениям медведей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Медведи начали убивать россиян, уже забираясь в дома. 16 сентября хищник съел жительницу красноярского села прямо на веранде ее собственного коттеджа, который стоит возле оживленной трассы Енисей.

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