В России побит антирекорд по смертельным нападениям медведей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Медведи начали убивать россиян, уже забираясь в дома. 16 сентября хищник съел жительницу красноярского села прямо на веранде ее собственного коттеджа, который стоит возле оживленной трассы Енисей.
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