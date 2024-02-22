Госдеп США: Подарок президента РФ Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН

Официальный представитель американского Государственного департамента Мэттью Миллер сообщил о том, что подарок российского главы Владимира Путина лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну нарушает санкции Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).
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