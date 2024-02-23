СМИ: Пентагон возбудил десятки дел из-за нарушений при помощи Киеву

ТАСС/AP/Carolyn Kaster Пентагон возбудил свыше 50 уголовных дел по факту нарушений, совершенных при поставках оружия Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главного инспектора Минобороны США Роберта Сторча.
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