В Сочи два руководителя управляющей компании за два года наворовали 12 млн рублей из средств жильцов

В Сочи два руководителя управляющей компании за два года наворовали 12 млн рублей из средств жильцовПрокуратура Адлерского района Сочи во время проверки установила, что в период с 2023 по 2024 год двое руководителей управляющей компании присвоили деньги, уплаченные гражданами за коммунальные ресурсы, в сумме более 12 млн рублей.