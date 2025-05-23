Суд взыскал с экс-чиновников и компаний на Камчатке 16,7 млрд рублей

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства свыше 16 млрд рублей коррупционных активов с ряда чиновников и компаний, среди которых экс-депутат регионального парламента Александр Иванчей, бывший зампред правительства края Юрий Зубарь, а также торговый порт и Камчатское морское пароходство.
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