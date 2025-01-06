Что изменится для жителей Подмосковья в 2025 году: вступают в силу новые законы

Много изменений коснется жизни многодетных семей.Какие законы вступают в силу в Подмосковье в наступившем году? Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
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