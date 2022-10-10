Более 500 писем для российских военных написали суворовцы Уссурийска

В Уссурийском суворовском военном училище прошла масштабная акция "Письмо солдату". Ее основная цель заключается в моральной поддержке российских солдат, участвующих в проведении специальной военной операции.
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