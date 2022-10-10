Закон, порядок, государство

687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    "шарашки", как при И.В.Сталине восстановить.Полицейскими выяв...
  • Сергей Нововожилов
    Слегка глуповато, моя жена Рак, она 1963г.р. Секс? Не знаю, не знаю... Наша Родина слетела с "катушек", но не до тако..."Яркий взрыв эндо...
  • галина
    При Сталине расстреляли бы, а теперь таких нужно либо отправлять на фронт, либе заставить бесплатно работать на страну.Полицейскими выяв...

Более 500 писем для российских военных написали суворовцы Уссурийска

Более 500 писем для российских военных написали суворовцы Уссурийска

В Уссурийском суворовском военном училище прошла масштабная акция "Письмо солдату". Ее основная цель заключается в моральной поддержке российских солдат, участвующих в проведении специальной военной операции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх