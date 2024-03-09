Фермеры: власти Польши не закроют границу с Украиной для сельхозтоваров

Представитель польских фермеров Анджей Собочиньский заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с протестующими фермерами заявил, что граница с Украиной для поступающих через нее украинских сельскохозяйственных товаров закрыта не будет.
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