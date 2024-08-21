Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Американские эксперты начали задавать разумные вопросы

Американские эксперты начали задавать разумные вопросы

И где, спрашивается, вы до этого были, уважаемые американские эксперты? Почему раньше свои разумные вопросы хлопцам не задавали, а? Ссылка выше Там же Сами, между прочим, дали примату в руки гранату, а теперь риторические вопросы задаёте.

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