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Статистика боя Махачев – Волкановски: Алекс нанес больше значимых ударов, но Ислам был точнее

Ислам Махачев и Алекс Волкановски на UFC 284 в Австралии провели титульный бой в легком весе. Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

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