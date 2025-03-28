Гидо ван дер Гарде о понижении Лоусона: «На мой взгляд, это больше походит на панику, нежели на реальную оценку выступлений спортсмена»

Бывший пилот «Формулы-1» отметил, что с недоумением воспринял новость о том, что в «Ред Булл» решили отправить Лиама Лоусона обратно в «Рейсинг Буллз» всего после двух Гран-при в составе основной команды.
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