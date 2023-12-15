Циклон «Ваня» принес в Московский регион до 33% месячной нормы осадков

РИАМО - 15 дек. Циклон «Ваня» принес в Московский регион обильные осадки. В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в ближнем Подмосковье – 33%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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