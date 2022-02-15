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Юристы побеждают, Валиева лидирует. К серебру танцоров есть все шансы добавить «золото»

Юристы побеждают, Валиева лидирует. К серебру танцоров есть все шансы добавить «золото»

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Кому CAS - не указ? Вердикт выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) российские поклонники фигурного катания, да и вся страна, ожидали с тревогой.

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