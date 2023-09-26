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Управляющий партнер PARI считает, что в сентябре легальные букмекеры примут рекордные 100 млрд рублей депозитов

Управляющий партнер компании PARI Дмитрий Сергеев в рассказал в телеграм-канале о статистике депозитов в сентябре: «Судя по нашим цифрам сентября, прогнозирую, что легальный рынок букмекерских услуг в интернете преодолеет рекордную планку в 100 млрд.

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