Прохожий поймал выпавшего с 12 этажа пятилетнего ребенка и тем самым спас его жизнь

В Якутске едва не произошла трагедия с маленьким ребенком, оставленным дома без присмотра. Но, к счастью, 5-летнего мальчика, сорвавшегося с балкона квартиры на 12 этаже жилого дома, поймал молодой мужчина, которому помогали оказавшиеся на месте случайные прохожие.
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