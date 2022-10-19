Америка забыла уроки Карибского кризиса

Карибский кризис, который ровно 60 лет назад мог разорвать нашу планету в клочья, на самом деле был отнюдь не отдельной драмой и не отдельным обострением ситуации, пусть и грозившим ядерным апокалипсисом Фото: © AP Photo / Pool Западная Европа, в частности Западная Германия, в свое время торжествуя, снесла Берлинскую стену, возведенную именно в августе 61-го, но тамошние политики предпочли очень быстро забыть всю цепочку событий, которая в итоге вынудила (другое слово в данном контексте подобрать сложно) эту стену возвести, превратив Берлин в разделенный город почти на три десятилетия.