Девочке Тане уже 52 годика, но она до сих пор просыпается в этот день с утра с радостным чувством, что ей никуда не надо идти, и даже уже не нужно собирать ничьи портфели (или что там сейчас носят современные дети) — ни собственные, ни своих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии