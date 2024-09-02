Девочке Тане уже 52 годика, но она до сих пор просыпается в этот день с утра с радостным чувством, что ей никуда не надо идти, и даже уже не нужно собирать ничьи портфели (или что там сейчас носят современные дети) — ни собственные, ни своих детей.