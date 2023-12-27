Ночной жор: что делать, если нестерпимо хочется есть перед сном

У здоровых людей организм работает так, что питание и сон — это совершенно несовместимые понятия. Когда мы ложимся спать, в нашем теле начинается выработка специального гормона — лептина, он меняет метаболизм жиров и глюкозы, а также подавляет аппетит.
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