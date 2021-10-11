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«Жуткая находка»: на останках ребенка, выловленных из реки Ижоры, были пластиковые бусы

«Жуткая находка»: на останках ребенка, выловленных из реки Ижоры, были пластиковые бусы

У журналистов появились подробности о страшной находке, сделанной жителем Пушкина в Ленобласти. Мужчина, увлекающийся «ловлей на магнит», случайно вытащил из Ижоры в районе Тосно тяжелую гирю, к которой была прикреплена сумка с мертвым ребенком.

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