В 2027 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 28 935 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.
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