Выплаты пострадавшим во время редзадания журналистам хотят увеличить в 2,5 раза

В Государственную Думу был представлен законопроект, направленный на увеличение выплат для журналистов, пострадавших в процессе выполнения профессиональных обязанностей, а также для их семей в случае гибели сотрудника СМИ.
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