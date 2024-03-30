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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Свен Винке – Baldur's Gate 3 гарантировала Larian Studios годы финансовой стабильности Хо...

Свен Винке – Baldur's Gate 3 гарантировала Larian Studios годы финансовой стабильности Хо...

Свен Винке – Baldur's Gate 3 гарантировала Larian Studios годы финансовой стабильностиХотя Larian Studios в данный момент больше не хочет работать над Baldur’s Gate или Dungeons & Dragons, ее последняя игра должна продолжать оказывать влияние на нее в течение многих лет.

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