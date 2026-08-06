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Терпение Трампа лопнуло. От Хегсета потребовали объяснений

Терпение Трампа лопнуло. От Хегсета потребовали объяснений

Трамп потребовал от Хегсета объяснений по поводу острой нехватки боеприпасов ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Раздражение президента Дональда Трампа ходом войны с Ираном достигло точки кипения на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде, где он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснений, почему его ввели в заблуждение относительно критического дефицита боеприпасов, который теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана, сообщили два источника, знакомых с деталями разговора.

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