К Сумской и Харьковской областям можно прибавить еще ряд критически важных для безопасности России территорий Виктор Сокирко Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Александр Зимовский Буферная зона на территории Украины предполагает обеспечение безопасности российским приграничным регионам.
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