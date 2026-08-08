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РЖАКА

187 623 подписчика

Покупаю колбасу, даю коту, если жрёт, то можно есть! Стал замечать… эта шерстяная скотина смотрит, ем ли я!

Покупаю колбасу, даю коту, если жрёт, то можно есть! Стал замечать… эта шерстяная скотина смотрит, ем ли я!

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